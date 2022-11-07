Ксения Собчак вернулась в Россию, перейдя границу в Псковской области

7 октября издание "РИА Новости" сообщило, что журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию.

Днём 7 ноября информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на очевидца сообщило, что российская телеведущая, блогер и журналист Ксения Собчак добровольно вернулась на территорию России, пройдя через пограничный переход, расположенный в Псковской области РФ.

Примечательно, что ранее Собчак спешно уехала в Беларусь, откуда пересекла границу Литвы пешков, вылетев из Вильнюса в Израиль. До этого стало известно, что в доме Ксении Собчак проходили обычки, а её исполнительный директор был арестован по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы компании "Ростех" Сергея Чемезова.