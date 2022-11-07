Кадыров: Запад игнорирует факт применения кассетных бомб армией Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что украинские войска используют кассетные боеприпасы в военном конфликте с Росссией.

Днём 7 ноября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новую видеозапись на своём Telegram-канале, дне продемонстрирован факт применения кассетных боеприпасов вооружёнными силами Украины против российских бойцов недалеко от населённого пункта Марьинка в зоне спецоперации.

По словам Кадырова, подобные бомбы начинены иглами и гвоздями, ввиду чего запрещены всеми международными конвенциями, однако западные страны игнорируют тот факт, что ВСУ применяют подобные боеприпасы.