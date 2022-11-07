Рэпер Schokk попросил Путина предоставить ему политическое убежище в России
2022-11-07 17:02
Рэп-исполнитель Дима Бамберг обратился в Администрацию Президента РФ с просьбой о предоставлении политического убежища.
7 ноября русскоязычный рэп-исполнитель Дима Shokk Бамберг написал открытое письмо в Администрацию Президента Российской Федерации на фоне возбуждённого в отношении него уголовного дела в Германии за «публичную про-российскую позицию и поддержку СВО».
Бамберг попросил президента РФ Владимира Путина предоставить ему политическое убежище на территории России, заявив о том, что будучи гражданином Германии он не сможет туда вернуться из-за уголовного дела.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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