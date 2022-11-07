The Daily Beast: у Украины есть план захвата Крыма
Издание The Daily Beast сообщает, что администрация украинского президента Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма.
По данным журналистов этого издания, ответственной за этот план является Тамила Ташева, представитель Зеленского по Крыму.
Сообщается, что реализовать план предполагается с участием подпольной сети информаторов на полуострове.
Украинские спецслужбы считают возможным захватить Крым к весне-лету 2023 года, но у них есть дажн предположения, что это может произойти раньше.
Российская сторона пока не делала никаких комментарией по этому поводу, возможно, по причине отсутствия каких либо конкретных аргументов.
Опубликовано: Светлана Репина
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