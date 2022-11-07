Греция передумала продавать порт, через который на Украину поставляется оружие
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что тендер по продаже порта Александруполис отменен по решению правительства.
Через этот порт идут поставки оружия на Украину. Мицотакис пояснил, что порт имеет важное стратегическое значение и должен оставаться в собственности государства.
Владельцем порта в настоящее время является греческий Фонд по использованию госимущества.
Мицотакис сказал, что фонд вправе развивать порт, использовать его возможности полностью, а в продаже его иностранному инвестору нет необходимости.
Опубликовано: Светлана Репина
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