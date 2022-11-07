Макрон предложил Украине и России возобновить мирные переговоры
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией.
Он отметил, что выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия перед таким переговорами преждевременно.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что американское правительство пытается уговорить Владимира Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинская сторона никогда не отказывалась от переговоров.
Опубликовано: Светлана Репина
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