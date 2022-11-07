Макрон предложил Украине и России возобновить мирные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией.

Он отметил, что выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия перед таким переговорами преждевременно.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что американское правительство пытается уговорить Владимира Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинская сторона никогда не отказывалась от переговоров.