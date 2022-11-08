МИД РФ опроверг слухи о тайных переговорах между Россией и США об Украине

Представитель российского Министерства иностранных дел Андрей Руденко утверждает, что Москва и Вашингтон не обсуждают украинский конфликт.

8 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Андрей Руденко пообщался с российскими журналистами, где публично заявил о том, что в настоящий момент правительства РФ и Соединённых Штатов не ведут тайных переговоров о конфликте в Украине и вариантах его завершения.

Примечательно, что днём ранее ряд зарубежных СМИ опубликовали новость о том, что советник Байдена Джейк Салливан якобы ведёт закрытые переговоры с представителями Кремля, в том числе с главой Совбеза России Николаем Патрушевым, обсуждая с ним недопустимость применения ядерного оружия в Украине.