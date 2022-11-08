Кортеж Путина срочно едет в Кремль по Тверской улице Москвы
2022-11-08 17:11
Очевидцы сообщили о кортеже Владимира Путина, который очень быстро движется по направлению к Кремлю.
Вечером 8 ноября в сети распространилась видеозапись, на которой видно, что президентский автомобильный кортеж Владимира Путина едет к зданию Кремля по Тверской улице Москвы. Автомобиль Путина движется на высоких скоростях, что может сигнализировать о срочном характере поездки.
Примечательно, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не анонсировал никаких мероприятий с участием российского президента в Кремле сегодня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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