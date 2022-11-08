Депутат из Молдовии сравнил иск против "Газпрома" с сумасшествием

Молдавский депутат сравнил подачу властями страны иска против "Газпрома" с сумасшествием.

Как сообщает РИА Новости, в Молдавии депутат-коммунист и член молдавской ппарламентской комисии по экономике, бюджету и финансам Олег Рейдман заявил, что идея подать в суд на "Газпром" сравнима с сумшествием и идея подать в суд на подобную компанию ничем не поможет стране.

Ранее власти Молдовы сообщили о намерении подать в суд на "Газпром" по причине нарушения российской компанией контракта на поставку газа, в Молдавию собираются поставить 51% от необходимого объема газа.