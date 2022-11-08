Куклы, цветы и карьера дипломата: это говорит о том, что Мария Захарова многогранная личность

Марию Захарову знают в основном как известного дипломата, но у нее кроме серьезной работы есть и вполне женственные увлечения.

Сегодня Мария Захарова занимает пост официального представителя МИД России. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь родилась она и воспитывалась тоже в семье дипломатов. К слову, родилась Мария в китайской столице, и росла в экзотической восточной атмосфере, что сказалось на ее вкусе и характере. Она отлично знает английский и китайский языки.

Будущее девочки родители запланировали заранее. Она сначала поступила и окончила МГИМО, потом получила практику в посольстве, а затем начала работать как полноценный сотрудник МИДа. Не все знают, но во время учебы девушка даже снялась в фильме, посвященном Ли Лисану, одному из китайских вдохновителей революции.

Мария Захарова пока первая и единственная женщина, которая занимает этот пост в России. В обязанности входит помимо прочего встречи с журналистами практически каждую неделю, в ходе которых она делает официальные заявления от имени министерства и комментирует происходящие в стране события.

Мария Владимировна вот уже двадцать пять лет состоит в браке с предпринимателем Андреем Макаровым. У супругов есть дочка Марьяна, которой сейчас десять лет. Несмотря на серьезность занимаемой должности, Мария Захарова признается, что старается все свое свободное время, которого не очень много, отдавать мужу и дочери. Подробности же личной жизни она старается не афишировать, на то она и личная.

Впрочем, известно, что у Марии Захаровой есть несколько интересных хобби, среди которых коллекционирование игрушечной мебели. Началось увлечение с покупки в Китае мастерски выполненного мебельного гарнитура для кукол. Впоследствии она стала пополнять свою коллекцию и в других странах.

В настоящий момент дома у нее уже есть полностью меблированный игрушечный домик. Дочка Марьяна с удовольствием помогает маме коллекционировать. А еще Мария поклонница здорового образа жизни. Она обожает заниматься спортом, особенно ей нравится гимнастика, и старается привлекать к занятиям и дочь.

Мария Захарова большая поклонница цветов, которые она высаживает у себя на даче. Также она любит писать песни и стихи, и активно пользуется соцсетями. Вещи для публичных появлений, она также выбирает самостоятельно без стилистов.

В политике Мария Захарова не стесняется называть вещи своими именами. За ее иногда резкие высказывания приходится время от времени извиняться Сергею Лаврову и даже самому президенту. Впрочем, многие считают, что это не недостаток, а достоинство Захаровой.