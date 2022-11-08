Трамп с супругой Меланьей проголосовал во Флориде

Бывший президент Америки Дональд Трамп с женой Меланьей посетили избирательный участок во Флориде.

Как сообщает телеканал CBS, 8 ноября Дональд Трамп с женой Меланьей посетили избирательный участок во Флориде. Голосование проводилось в Палм-Бич, где находится их резиденция Мар-А-Лаго.

После голосования экс-президент Америки сказал, что нынешние выборы "очень важны" и призвал Американский народ придти на голосование, добавив: "Неважно за кого, важно прийти и проголосовать"