Трамп с супругой Меланьей проголосовал во Флориде
2022-11-08 22:05
Бывший президент Америки Дональд Трамп с женой Меланьей посетили избирательный участок во Флориде.
Как сообщает телеканал CBS, 8 ноября Дональд Трамп с женой Меланьей посетили избирательный участок во Флориде. Голосование проводилось в Палм-Бич, где находится их резиденция Мар-А-Лаго.
После голосования экс-президент Америки сказал, что нынешние выборы "очень важны" и призвал Американский народ придти на голосование, добавив: "Неважно за кого, важно прийти и проголосовать"
Опубликовано: Илья Крылов
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