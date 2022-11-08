Байден считает, что его ждут «ужасные два года» в случае победы республиканцев
2022-11-08 22:35
Президент США Джо Байден заявил, что его ждут «ужасные два года» в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.
При этом он напомнил, что даже в такой ситуации сохранит право вето, назвав это хорошей новостью.
В случае смены большинства в сенате или палате представителей Джо Байден уже не сможет реализовывать свои главные приоритеты.
Промежуточные выборы проходят в США 8 ноября.
Опубликовано: Светлана Репина
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