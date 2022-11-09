Италия собирается поставлять Украине системы ПВО

APS
2022-11-09 03:05

Италия готовит новый пакет помощи Украине, в который будут включены системы противовоздушной обороны.

Итальянская сторона готова поставлять франко-итальянские зенитные ракетные комплексы SAMP/T, итальянские зенитные ракеты средней дальности Aspide и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Поставки оружия из Италии на Украину начались в конце февраля нынешнего года. Содержание пакетов помощи не раскрывалось. 

Недавно Украина сообщила о получении систем NASAMS и Aspide от западных союзников.

Опубликовано: Светлана Репина











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