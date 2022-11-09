Италия собирается поставлять Украине системы ПВО

Эксперты рассказали, какие комнатные цветы нужно пересаживать в ноябре.

Ноябрь не лучшее время для пересадок, и желательно комнатные растения в этот период вообще не беспокоить. Однако некоторые зеленые питомцы отлично переносят эту процедуру именно в конце осени.

Подробнее...