Трамп обвинил демократов в попытке «украсть выборы» после аномалий с избирательными автоматами в Аризоне
Дональд Трамп уже начал подвергать сомнению результаты промежуточных выборов после того, как в ряде штатов вышли из строя избирательные машины.
В нескольких сообщениях в своем приложении Truth Social бывший президент США осудил предполагаемые аномалии на избирательных участках.
Он обратил внимание на технические проблемы с избирательными машинами в Аризоне и других республиканских/консервативных зонах.
«Не уходите из очереди. Оставайтесь на месте. Они говорят, что машины не работают, бюллетеней нет и т.д. Главное, не уходите, так как вас вынуждают сделать это. Они пытаются украсть выборы с помощью нерабочих машин и задержек. Нельзя позволить этому случиться!», - написал Трамп в своем обращении к жителям Аризоны.
По заявлению Трампа в округе Марикопа, штата Аризона было выведено из строя 20 процентов избирательных автоматов.
Опубликовано: Тарас Медведев
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Галкин нанес визит Вайкуле во время своих гастролей в Прибалтике
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время