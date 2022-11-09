Трамп обвинил демократов в попытке «украсть выборы» после аномалий с избирательными автоматами в Аризоне

Дональд Трамп уже начал подвергать сомнению результаты промежуточных выборов после того, как в ряде штатов вышли из строя избирательные машины.

В нескольких сообщениях в своем приложении Truth Social бывший президент США осудил предполагаемые аномалии на избирательных участках.

Он обратил внимание на технические проблемы с избирательными машинами в Аризоне и других республиканских/консервативных зонах.

«Не уходите из очереди. Оставайтесь на месте. Они говорят, что машины не работают, бюллетеней нет и т.д. Главное, не уходите, так как вас вынуждают сделать это. Они пытаются украсть выборы с помощью нерабочих машин и задержек. Нельзя позволить этому случиться!», - написал Трамп в своем обращении к жителям Аризоны.

По заявлению Трампа в округе Марикопа, штата Аризона было выведено из строя 20 процентов избирательных автоматов.