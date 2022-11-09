Стремоусов: ВСУ и иностранные наёмники понесли больше потери при боях за Херсон

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о потерях украинской армии во время боевых действий в регионе.

В среду замглавы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что на окраине Херсонской области украинские войска попытались перейти в контрнаступление, но понесли большие потери в живой силе и военной технике. По словам Стремоусова, также при боях в Херсонщине погибло множество иностранных наёмников.

Примечательно, что ещё вчера Кирилл Стремоусов заявил о скорой развязки напряжённой ситуации в Херсонской области, отметив, что администрация Херсона может пойти на сложные решения.