Стремоусов: ВСУ и иностранные наёмники понесли больше потери при боях за Херсон
2022-11-09 12:42
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о потерях украинской армии во время боевых действий в регионе.
В среду замглавы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что на окраине Херсонской области украинские войска попытались перейти в контрнаступление, но понесли большие потери в живой силе и военной технике. По словам Стремоусова, также при боях в Херсонщине погибло множество иностранных наёмников.
Примечательно, что ещё вчера Кирилл Стремоусов заявил о скорой развязки напряжённой ситуации в Херсонской области, отметив, что администрация Херсона может пойти на сложные решения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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