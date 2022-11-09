Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске

Представители российских спецслужб предотвратили теракт на трансформаторной подстанции в Бердянске.

9 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на представителей специальных служб, сообщило о предотвращении теракта на трансформаторной подстанции в Бердянске, которая снабжает электроэнергией большую часть города и местные учреждения здравоохранения.

Отмечается, что сотрудники российских спецслужб успешно выявили, задержали и допросили украинских диверсантов, осуществлявших подготовку к совершению террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры города на юге Запорожской области.