Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске
2022-11-09 13:29
Представители российских спецслужб предотвратили теракт на трансформаторной подстанции в Бердянске.
9 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на представителей специальных служб, сообщило о предотвращении теракта на трансформаторной подстанции в Бердянске, которая снабжает электроэнергией большую часть города и местные учреждения здравоохранения.
Отмечается, что сотрудники российских спецслужб успешно выявили, задержали и допросили украинских диверсантов, осуществлявших подготовку к совершению террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры города на юге Запорожской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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