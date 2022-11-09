Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
2022-11-09 14:08
Из-за ракетной угрозы в Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
В среду днём, 9 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что на территории всей Украины звучит сирена воздушной тревоги.
Предположительно, воздушная тревога объявлена ввиду возможных «прилётов» со стороны России по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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