Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Из-за ракетной угрозы в Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

В среду днём, 9 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что на территории всей Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Предположительно, воздушная тревога объявлена ввиду возможных «прилётов» со стороны России по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры киевского режима.