Минобороны РФ: Российские войска отступают из Херсона на левый берег Днепра
2022-11-09 18:52
Российское оборонное ведомство сообщило об отступлении войск из Херсона на левый берег Днепра.
Генерал Суровикин, командующий силами специальной военной операции на территории Украины, объявил об отступлении российских войск на левый берег Днепра.
Об этом стало известно сегодня. 9 ноября, во время визита в штаб командования СВО министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.
"Российские войска в зоне специальной военной операции займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил генерал армии Сергей Суровикин", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
Bloomberg: Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина
Байден: В Белом доме не уверены в готовности Киева вести переговоры с Путиным
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем