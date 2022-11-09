Минобороны РФ: Российские войска отступают из Херсона на левый берег Днепра

Российское оборонное ведомство сообщило об отступлении войск из Херсона на левый берег Днепра.

Генерал Суровикин, командующий силами специальной военной операции на территории Украины, объявил об отступлении российских войск на левый берег Днепра.

Об этом стало известно сегодня. 9 ноября, во время визита в штаб командования СВО министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

"Российские войска в зоне специальной военной операции займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил генерал армии Сергей Суровикин", - пишет ТАСС.