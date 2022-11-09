Подоляк: пока слишком рано говорить о выводе ВС России из Херсона

Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинцам не следует радоваться новости о выводе группировки российских войск из Херсона.

Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк дал интервью журналу Reuters, где заявил, что администрация Киева считает преждевременными заявлениями о выводе российских военных из Херсона. Подоляк отметил, что слова об отводе ВС РФ на левый берег Днепра в Херсоне могут быть психологической операцией Минобороны России.

Также Михаил Подоляк напомнил, что над Херсоном до сих пор нет украинского флага, а действия и заявления российских военных чиновников могут отличаться.