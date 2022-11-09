Подоляк: пока слишком рано говорить о выводе ВС России из Херсона
2022-11-09 19:08
Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинцам не следует радоваться новости о выводе группировки российских войск из Херсона.
Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк дал интервью журналу Reuters, где заявил, что администрация Киева считает преждевременными заявлениями о выводе российских военных из Херсона. Подоляк отметил, что слова об отводе ВС РФ на левый берег Днепра в Херсоне могут быть психологической операцией Минобороны России.
Также Михаил Подоляк напомнил, что над Херсоном до сих пор нет украинского флага, а действия и заявления российских военных чиновников могут отличаться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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