NI: Столтенберг «охладил пыл» Зеленского после просьбы принять Киев в НАТО
2022-11-09 22:43
Журналист издания The National Interest Марк Эпископос рассказал, как ответил Йенс Столтенберг на требование Владимира Зеленского принять Украину в Североатлантический альянс.
Колумнист американской газеты The National Interest Марк Эпископос утверждает, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг смог вернуть к реальности Владимира Зеленского, который потребовал ускоренного принятия Украины в ряды НАТО после интенсификации российских ракетных обстрелов.
По данным Эпископоса, в ответ на просьбу Зеленского Столтенберг заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс станет возможно лишь при наличии согласия между 30-тью странами НАТО по данному вопросу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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