NI: Столтенберг «охладил пыл» Зеленского после просьбы принять Киев в НАТО

Журналист издания The National Interest Марк Эпископос рассказал, как ответил Йенс Столтенберг на требование Владимира Зеленского принять Украину в Североатлантический альянс.

Колумнист американской газеты The National Interest Марк Эпископос утверждает, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг смог вернуть к реальности Владимира Зеленского, который потребовал ускоренного принятия Украины в ряды НАТО после интенсификации российских ракетных обстрелов.

По данным Эпископоса, в ответ на просьбу Зеленского Столтенберг заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс станет возможно лишь при наличии согласия между 30-тью странами НАТО по данному вопросу.