Производитель печенья Oreo удалил свою рекламу из Twitter из-за разжигающих ненависть высказываний

Генеральный директор Mondelez International Inc, владельца бренда печенья Oreo Дирк Ван де Пут сообщил, что компания удалила свою рекламу из Twitter после того, как сервис приобрел Илон Маск.

Ван де Пут отметил, что с приходом Маска количество разжигающих ненависть высказываний в соцсети значительно увеличилось.

По его словам, вырос риск того, что реклама бренда будет отображаться рядом с неправильными сообщениями.

Ван де Пут добавил, что Mondelez, которая производит шоколад Cadbury и Milka, ожидает сильного праздничного сезона. Он добавил, что в настоящее время его больше всего беспокоит потребитель в Европе, крупнейшем рынке Mondelez.