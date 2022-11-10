Пентагон заявил об «окне возможностей» для переговоров России и Украины

Генерал Марк Милли, занимающий должность главы Комитета начальников штабов США, заявил, что предстоящей зимой могут начаться переговоры между Россией и Украиной.

Эти слова высокопоставленного военачальника были распространены журналистами CNN. Как заявил Милли, «окно возможностей» для проведения переговоров между Москвой и Киевом может возникнуть, если предстоящей зимой стабилизируется ситуация на линии фронта.

Также Милли отметил, что если переговоры не состоятся, то Вашингтон продолжит поставки вооружения Украине. В этом случае военные действия могут затянуться – но, как считает военачальник, вероятность полной победы какой-либо из сторон представляется довольно низкой. По мнению Милли, взаимное осознание того факта, что победу невозможно одержать на поле боя, может послужить стимулом для начала переговорного процесса между Россией и Украиной.