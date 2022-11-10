Пул Первого: Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 декабря
2022-11-10 11:31
По сообщению президентского телеграм-канала «Пул Первого», президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий в республике.
«Первый рассказал, что уже подписал Указ о повышении пенсий!», - говорится в сообщении канала.
Отметим, что с 1 декабря пенсии белорусов вырастут на 5%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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