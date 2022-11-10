Генерал армии США заявил о 100 тысячах безвозвратных потерь с российской стороны на Украине

По оценкам американских военных, война между Россией и Украиной привела к большим потерям с обеих сторон.

«Мы имеем дело с более чем 100 000 российских солдат, убитых и раненых», — заявил в среду генерал армии США Марк Милли.

То же самое относится, «вероятно, и к украинской стороне». Цифры являются наиболее точными, опубликованными США на сегодняшний день.

Милли известен тем, что способствовал налаживанию переговоров о прекращении войны в марте.

Возможно, что ни Украина, ни Россия не смогут победить в военном отношении, заявил американский генерал. Поэтому необходимо искать «другие средства».