Генерал армии США заявил о 100 тысячах безвозвратных потерь с российской стороны на Украине
2022-11-10 11:36
По оценкам американских военных, война между Россией и Украиной привела к большим потерям с обеих сторон.
«Мы имеем дело с более чем 100 000 российских солдат, убитых и раненых», — заявил в среду генерал армии США Марк Милли.
То же самое относится, «вероятно, и к украинской стороне». Цифры являются наиболее точными, опубликованными США на сегодняшний день.
Милли известен тем, что способствовал налаживанию переговоров о прекращении войны в марте.
Возможно, что ни Украина, ни Россия не смогут победить в военном отношении, заявил американский генерал. Поэтому необходимо искать «другие средства».
Опубликовано: Тарас Медведев
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