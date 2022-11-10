МВД Беларуси признало символом нацизма приветствие «Жыве Беларусь»

Министерство внутренних дел Беларуси признало запрещённым приветствие белорусских коллаборационистов.

10 ноября пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что приветствие 13-го Белорусского полицейского батальона при нацистской Германии "Жыве Беларусь" признано нацистским и экстремистским, поскольку является аналогом немецкого восклицания "Хайль Гитлер". Также под запретом оказался отзыв на данное приветствие в виде слова "Жыве".

Помимо символов белорусских коллаборационистов в Беларуси запретили демонстрацию свастики и другой символики Третьего Рейха, признанных нацистскими.