МВД Беларуси признало символом нацизма приветствие «Жыве Беларусь»
2022-11-10 13:04
Министерство внутренних дел Беларуси признало запрещённым приветствие белорусских коллаборационистов.
10 ноября пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что приветствие 13-го Белорусского полицейского батальона при нацистской Германии "Жыве Беларусь" признано нацистским и экстремистским, поскольку является аналогом немецкого восклицания "Хайль Гитлер". Также под запретом оказался отзыв на данное приветствие в виде слова "Жыве".
Помимо символов белорусских коллаборационистов в Беларуси запретили демонстрацию свастики и другой символики Третьего Рейха, признанных нацистскими.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Киев заговорил о предварительных условиях переговоров
Эрдоган назвал вывод армии РФ из Херсона «положительным моментом»
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах
МВД Беларуси признало символом нацизма приветствие «Жыве Беларусь»
Стремоусова похоронят 11 ноября в Симферополе