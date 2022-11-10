Джо Байден утверждает, что Вашингтон передал войскам Украины дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS.

В ходе недавнего выступления Джозеф Байден сделал неоднозначное заявление, которое намекает на то, что Соединённые Штаты направили ВСУ дальнобойные ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. По словам Байдена, Вашингтон не передавал Украине ракеты для HIMARS с радиусом действия 965 километров, чтобы украинские войска не атаковали территории РФ.

Из этого заявления следует, что США передали украинским войскам ракеты для HIMARS с радиусом действия в 80 и 257 километров, хотя ранее последний тип снарядов давать Киеву не предполагалось.