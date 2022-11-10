Зеленский отказался ехать на саммит G20 из-за отсутствия Путина на мероприятии

Владимир Зеленский отказался от личного участия в саммите "Большой двадцатки", поскольку Владимир Путин также туда не поедет.

Газета Detik Bali взяла интервью у индонезийского политика Лухута Бинсара Панджайтана, который публично заявил, что Владимир Зеленский отказался от участия в саммите G20, поскольку предпочёл заняться неотложными внутренними делами Украины, детали которых не разглашаются.

Вместе с тем Дмитрий Песков уведомляет, что Владимир Путин также отказался от участия во встрече глав "Большой двадцатки", намереваясь отправить вместо себя на Бали Сергея Лаврова.

Отечественные аналитики сходятся во мнении, что Зеленский отказался от участия в саммите Группы Двадцати, поскольку изначально знал, что Путин не станет принимать участие в данной встрече. Таким образом Владимир Зеленский упустил возможность личных переговоров с Владимиром Путиным в Индонезии, ввиду чего останется дома.