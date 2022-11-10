Полезные свойства грибов для нашего питания

Одни готовы их есть каждый день, другие- относятся настороженно, сомневаясь в их питательной ценности и предполагая опасные свойства.

Кладезь витамина D:

Этот витамин влияет на усвоение кальция, используется для профилактики простудных заболеваний, укрепляет иммунитет и даже уменьшает депрессию. Проблема в том, что его катастрофически не хватает почти всем жителям России!

Во-первых, потому что в нашей стране очень много пасмурных дней, а этот витамин вырабатывается под воздействием солнца. Во-вторых, потому что большинство из нас ест маловато жирной рыбы (а именно она и является его главным источником). Поэтому врачи часто рекомендуют всем пить добавку с витамином D. Но можно получать его и из грибов!

Большую работу по поиску в них этого дефицитного вещества провели австралийские медики из Школы общественного здравоохранения Кертинского университета. Поскольку в Австралии – впрочем, как и во всем мире — больше всего едят шампиньоны и вешенки, особое внимание было уделено именно им.

Ученые выяснили, что грибы тоже могут генерировать витамин D под воздействием ультрафиолетового излучения — для этого подойдет как солнечный свет, так и УФ-лампа. Больше всего они накапливают витамина D2, чуть меньше — D3 и D4. Даже после потерь при хранении и готовке количество полезных веществ держится на высоком уровне – около 10 мкг на 100 г сырого веса. Это больше, чем во многих других продуктах, содержащих витамин D, и близко к суточной потребности в витамине, установленной в рекомендациях врачей.

Впрочем, речь идет именно о данных видах грибов. В пасмурной России цифры могут быть совсем другими.

Источник селена:

Даже у тех, кто вроде бы хорошо и более-менее разнообразно питается, врачи выявляют недостаток важных микроэлементов. В число самых дефицитных для россиян входит селен, и его нехватку можно покрыть, поедая грибы!

Исследования показали, что недостаток селена приводит к ухудшению настроения и нарушению когнитивных функций. Он принимает участие в превращении гормона щитовидной железы тироксина в более активный гормон трийодтиронин, от которого зависит нормальное функционирование организма.

При этом небольшое количество селена очень благоприятно сказывается на самочувствии пациентов, страдающих нарушениями деятельности щитовидки. Изучив 190 видов съедобных грибов, больше всего селена ученые нашли в трутовиках, подберезовиках и дикорастущих шампиньонах.

И антиоксидантов:

Что дикие, что выращиваемые на фермах виды грибов обладают значительными антиоксидантными свойствами, благодаря полифенолам, полисахаридам и каротиноидам.

Главное свойство таких антиоксидантов — подавление активности так называемых свободных радикалов. Это молекулы с повышенной химической активностью, которая не всегда идет на пользу организму. Если в нем происходит сбой (от стрессов или неправильного питания), свободные радикалы начинают разрушать здоровые клетки, органы и ткани, что вызывает старение и развитие различных болезней. А антиоксиданты – в том числе, из грибов – помогают с этими бедами бороться.

Правда, есть с грибами вот какой нюанс: в них, как правило, много хитозана, а этот компонент в желудке превращается в своеобразный гель и слегка задерживает усвоение питательных веществ.

Он же может стать причиной проблем с перевариванием еды — и в таких случаях диетологи советуют грибы сушить и добавлять в блюда в виде порошка. Из-за хитозана, кстати, медики не рекомендуют давать грибы маленьким детям — пищеварительная система малышей еще не способна выработать нужного количества ферментов, чтобы с ними справиться. Есть противопоказания и для взрослых — тех, у кого диагностированы проблемы с поджелудочной железой и печенью.