Алаудинов: ВСУ оставили в Павловке много взрывных устройств

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ оставили в Павловке много взрывных устройств.

По его словам, это устройства различного характера. Он отметил, что населенный пункт сейчас зачищается.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Павловка зачищена на 90%. Российские военные взяли населенный пункт под контроль 10 ноября.

До этого в районе Павловки шли тяжелые бои.