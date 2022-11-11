Алаудинов: ВСУ оставили в Павловке много взрывных устройств
2022-11-11 01:20
Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ оставили в Павловке много взрывных устройств.
По его словам, это устройства различного характера. Он отметил, что населенный пункт сейчас зачищается.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Павловка зачищена на 90%. Российские военные взяли населенный пункт под контроль 10 ноября.
До этого в районе Павловки шли тяжелые бои.
Опубликовано: Светлана Репина
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