ВСУ уничтожили Антоновский мост в Херсонской области
2022-11-11 08:57
Украинские войска уничтожили Антоновский мост на территории Херсонской области.
Как сообщает официальный телеграм-канал российского телеканала НТВ, в Херсонской области был уничтожен Антоновский мост.
При этом сам телеканал ссылается на данные различных СМИ. Отмечатеся, что данная информация еще требует подстверждения.
"СМИ сообщают об уничтожении Антоновского моста в Херсоне, официального подтверждения этой информации нет", - пишет НТВ.
Опубликовано: Николай Скира
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