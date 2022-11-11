ВСУ уничтожили Антоновский мост в Херсонской области

Украинские войска уничтожили Антоновский мост на территории Херсонской области.

Как сообщает официальный телеграм-канал российского телеканала НТВ, в Херсонской области был уничтожен Антоновский мост.

При этом сам телеканал ссылается на данные различных СМИ. Отмечатеся, что данная информация еще требует подстверждения.

"СМИ сообщают об уничтожении Антоновского моста в Херсоне, официального подтверждения этой информации нет", - пишет НТВ.



