Качка: Украина проиграет России, столкнувшись с сокращением помощи из США
2022-11-11 09:18
Представитель украинского Минэкономики Тарас Качка уверен, что Киев проиграет войскам РФ в случае сокращения американской помощи.
В пятницу американская газета The Washington Post взяла интервью у замглавы Минэкономики Украины Тараса Качки, который публично признал, что украинские войска потерпят поражение перед Россией, если Соединённые Штаты решат сократить предоставляемую Киеву помощь.
Журналист Washington Post уверен, что решение о сокращении или полном прекращении оказания помощи Украине со стороны США действительно может произойти в скором времени, поскольку на промежуточных выборах в Конгресс победили республиканцы, неоднократно обещавшие сократить помощь Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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