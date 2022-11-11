Представитель украинского Минэкономики Тарас Качка уверен, что Киев проиграет войскам РФ в случае сокращения американской помощи.

В пятницу американская газета The Washington Post взяла интервью у замглавы Минэкономики Украины Тараса Качки, который публично признал, что украинские войска потерпят поражение перед Россией, если Соединённые Штаты решат сократить предоставляемую Киеву помощь.

Журналист Washington Post уверен, что решение о сокращении или полном прекращении оказания помощи Украине со стороны США действительно может произойти в скором времени, поскольку на промежуточных выборах в Конгресс победили республиканцы, неоднократно обещавшие сократить помощь Киеву.