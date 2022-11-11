Зеленского осудили за слова об «открытой двери» Киева к переговорам с Россией
2022-11-11 10:00
Владимир Зеленский столкнулся с критикой в интернете после того, как заявил, что дверь Киева открыта к переговорам с Москвой.
Владимир Зеленский, накануне заявивший о том, что в Киеве "открыты двери" для переговоров с Россией, столкнулся с массой критики в социальной сети Twitter. По мнению некоторых пользователей мессенджера, данное заявление Зеленского было неискренним, поскольку он не может принимать решения об окончании военного конфликта.
Другие из читателей Twitter выразили уверенность, что Владимир Зеленский действительно может хотеть мирных переговоров с Москвой, однако США не позволят Киеву их начать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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