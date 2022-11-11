СМИ сообщили о подрыве Антоновского моста в Херсоне
По предварительной информации, уничтожена переправа, которая направлялась в сторону Каховской ГЭС.
Как отмечают журналисты, подрыв Антоновского моста — сигнал к завершению вывода российской группировки. Представители масс-медиа подчеркивают, что все попытки украинских вооруженных сил устроить «ад на мосту» оказались полностью провалены.
Сообщается, что по гражданской переправе в Херсоне боевики нанесли как минимум шесть ударов. В Интернете опубликована видеосъемка с беспилотника, на которой видно, что взрывы на Антоновском мосту сопровождались мощной ударной волной, которая распространилась по обе стороны Днепра. Как сообщают источники, к тому моменту российские войска успели полностью перейти на левый берег Днепра.
Со стороны оборонных ведомств и официальных властей России и Украины пока не поступало никаких комментариев по этому поводу.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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