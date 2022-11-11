Песков: Путин решил не ехать на саммит G20 из-за плотного графика
2022-11-11 12:51
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину неучастия Владимира Путина в саммите G20 на Бали.
11 ноября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ о том, что Владимир Путин принял решение о неучастии в грядущем саммите G20 из-за рабочего графика.
Песков отметил, что Путин должен находиться на территории России в период с 15 по 16 ноября, когда на индонезийском острове Бали будет проходить заседание «Большой двадцатки».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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