Financial Times не исключает, что Россия применит электромагнитный импульс из космоса против Украины

После ядерного оружия в ход пошли более фантастические системы вооружений, которые, как утверждает Financial Times может применить Россия против Украины.

«Россия может нанести по Украине удар электромагнитным импульсом из космического пространства», — говорится в тексте публикации.

Получить мощный ЭМИ, который может вывести из строя всю электронику противника, возможно лишь с помощью ядерного оружия.

Тем самым западные СМИ возможно готовят общественность к новому витку дезинформационной войны со страшилкой о том, что Россия проведет атомные взрывы в космосе.

