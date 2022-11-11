Financial Times не исключает, что Россия применит электромагнитный импульс из космоса против Украины
2022-11-11 20:36
После ядерного оружия в ход пошли более фантастические системы вооружений, которые, как утверждает Financial Times может применить Россия против Украины.
«Россия может нанести по Украине удар электромагнитным импульсом из космического пространства», — говорится в тексте публикации.
Получить мощный ЭМИ, который может вывести из строя всю электронику противника, возможно лишь с помощью ядерного оружия.
Тем самым западные СМИ возможно готовят общественность к новому витку дезинформационной войны со страшилкой о том, что Россия проведет атомные взрывы в космосе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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