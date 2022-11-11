«РИА Новости»: ВСУ планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области

Пленённый украинский командир Владимир Лепихин рассказал о планах Киева по полномасштабному наступлению на Белгородскую и Курскую области этой зимой.

11 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на командира взвода 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Лепихина, сообщило о том, что Киев планирует вторжение на территорию Белгородской и Курской областей России.

Лепихин утверждает, что «слышал от инструкторов» о том, что на территории Белгородской и Курской областей уже работают украинские диверсионно-разведывательные группы, чтобы провести полномасштабное наступление это зимой, когда грунт замёрзнет, что позволит беспрепятственно пройти военной технике.