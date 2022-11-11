Премьер -министр Украины назвал сумму ущерба энергетики от ударов России
2022-11-11 22:54
Денис Шмыгаль озвучил суму ущерба, которую нанесли удары России по украинской энергетической инфраструктуре.
Украине потребуется около 203 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате нанесения ударов России, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"На восстановление генерации объектов энергетической инфраструктуры потребуется не менее 2,5 миллиардов гривен. Еще 5 миллиардов потребуется на приведение в порядок операторов", - уточнил он.
Глава кабинета министров подчеркнул, что отключения электричества, затронувшие 9 миллионов украинцев, будут продолжаться.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Премьер -министр Украины назвал сумму ущерба энергетики от ударов России
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