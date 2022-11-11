Премьер -министр Украины назвал сумму ущерба энергетики от ударов России

Денис Шмыгаль озвучил суму ущерба, которую нанесли удары России по украинской энергетической инфраструктуре.

Украине потребуется около 203 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате нанесения ударов России, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На восстановление генерации объектов энергетической инфраструктуры потребуется не менее 2,5 миллиардов гривен. Еще 5 миллиардов потребуется на приведение в порядок операторов", - уточнил он.

Глава кабинета министров подчеркнул, что отключения электричества, затронувшие 9 миллионов украинцев, будут продолжаться.