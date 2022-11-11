Newsweek: Евросоюз может сократить финансовую помощь, поскольку Киев отказывается от переговоров с РФ

Newsweek со ссылкой на сотрудника Мичиганского университета Джона Чорчири сообщает, что отказ Украины от переговоров с Россией может привести к сокращению финансовой помощи Евросоюза.

По его словам, в случае ухудшения ситуации на Украине у Евросоюза просто не останется выбора.

Чорчири утверждает, что жители стран Европы ждут мирного урегулирования на Украине, а Центральная Европа уже препятствует выделению финансовых средств.

Он также отмечает, что государствам, играющим ключевые роли в предоставлении помощи, приходится переходить на двусторонние контакты.