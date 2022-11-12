Город Геническ станет временной столицей Херсонской области
2022-11-12 09:13
Временной административной столицей Херсонской области станет город Геническ.
Город Геническ, находящийся недалеко от Крыма, станет новой административной столицей Херсонской области, заявил председатель правительства региона Александр Фомин.
"На сегодня временной столицей Херсонской области станет город Геническ", - сказал он.
Город Геническ находится в 200 км от Херсона и в 60 км от Джанкоя, на берегу Утлюкского лимана Азовского моря.
Опубликовано: Максим Алексеев
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью
Китайцы создали штурмовых роботов-собак для проведения спецопераций
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Госбезопасность Латвии взялась за мэра Резекне и Даугавпилса после их выступлений в защиту советских памятников
Песков: Кремль не считает унизительным вывод армии РФ из Херсона