Город Геническ станет временной столицей Херсонской области

Временной административной столицей Херсонской области станет город Геническ.

Город Геническ, находящийся недалеко от Крыма, станет новой административной столицей Херсонской области, заявил председатель правительства региона Александр Фомин.

"На сегодня временной столицей Херсонской области станет город Геническ", - сказал он.

Город Геническ находится в 200 км от Херсона и в 60 км от Джанкоя, на берегу Утлюкского лимана Азовского моря.