Рогозин рассказал, чем отличаются принципы закупки вооружений для СВО от мирного времени

Дмитрий Рогозин, который вошел в совет по обеспечению потребностей фронта в вооружениях в ДНР, рассказал, какое вооружение предпочтительно для подразделений ВС России на войне.

По словам Рогозина, принципы государственных закупок в мирное время отличаются от задач тылового обеспечения СВО.

«Принципы госзакупок, адекватные для мирного времени, оказываются не такими эффективными при приобретении оружия в рамках спецоперации - нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое», заявил он РИА Новости.

В октябре Рогозин появился на Донбассе с позывным «Космос» в военной форме и с автоматом. Как пояснил экс-гендиректор «Роскосмоса» он сопровождал вооружение для одного из подразделений, действующих на передовой.