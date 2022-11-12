Рогозин рассказал, чем отличаются принципы закупки вооружений для СВО от мирного времени
2022-11-12 12:18
Дмитрий Рогозин, который вошел в совет по обеспечению потребностей фронта в вооружениях в ДНР, рассказал, какое вооружение предпочтительно для подразделений ВС России на войне.
По словам Рогозина, принципы государственных закупок в мирное время отличаются от задач тылового обеспечения СВО.
«Принципы госзакупок, адекватные для мирного времени, оказываются не такими эффективными при приобретении оружия в рамках спецоперации - нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое», заявил он РИА Новости.
В октябре Рогозин появился на Донбассе с позывным «Космос» в военной форме и с автоматом. Как пояснил экс-гендиректор «Роскосмоса» он сопровождал вооружение для одного из подразделений, действующих на передовой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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