Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские солдаты уничтожили не менее 85 иностранных наёмников ВСУ на Южно-Донецком направлении.

12 ноября российский генерал лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации рассказал о том, что сражающиеся за Украину иностранные наёмники предприняли ряд провальных попыток остановить продвижение ВС РФ в посёлков Степное, Владимировка и села Павловка ДНР.

Конашенков отметил, что российские военнослужащие пресекли все попытки контратаки наёмников на данном направлении, уничтожив свыше 85 единиц личного состава «Иностранного легиона» ВСУ, а также 7 боевых бронированных машин и 2 пикапа противника.