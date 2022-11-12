МО РФ: российские солдаты уничтожили 85 иностранных наёмников ВСУ на Южно-Донецком направлении
2022-11-12 14:50
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские солдаты уничтожили не менее 85 иностранных наёмников ВСУ на Южно-Донецком направлении.
12 ноября российский генерал лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации рассказал о том, что сражающиеся за Украину иностранные наёмники предприняли ряд провальных попыток остановить продвижение ВС РФ в посёлков Степное, Владимировка и села Павловка ДНР.
Конашенков отметил, что российские военнослужащие пресекли все попытки контратаки наёмников на данном направлении, уничтожив свыше 85 единиц личного состава «Иностранного легиона» ВСУ, а также 7 боевых бронированных машин и 2 пикапа противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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