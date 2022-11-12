Байден вместо Камбоджи по ошибке поблагодарил за проведение саммита АСЕАН Колумбию

Президент США Джо Байден вновь оговорился, по ошибке поблагодарив за проведение саммита АСЕАН Колумбию вместо Камбоджи.

11 ноября президент Соединённых Штатов Джозеф Байден в ходе своей речи на Восточноазиатском саммите в Пномпене в очередной раз вынудил усомниться в своих когнитивных способностях не только всех присутствующих, но и мировое сообщество.

79-летний американский лидер Байден вместо Камбоджи по ошибке выразил благодарность за проведение саммита АСЕАН Колумбии, обращаясь к премьер-министру страны Хун Сену.