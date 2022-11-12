Байден вместо Камбоджи по ошибке поблагодарил за проведение саммита АСЕАН Колумбию
2022-11-12 18:37
Президент США Джо Байден вновь оговорился, по ошибке поблагодарив за проведение саммита АСЕАН Колумбию вместо Камбоджи.
11 ноября президент Соединённых Штатов Джозеф Байден в ходе своей речи на Восточноазиатском саммите в Пномпене в очередной раз вынудил усомниться в своих когнитивных способностях не только всех присутствующих, но и мировое сообщество.
79-летний американский лидер Байден вместо Камбоджи по ошибке выразил благодарность за проведение саммита АСЕАН Колумбии, обращаясь к премьер-министру страны Хун Сену.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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