Джо Байден перепутал Камбоджу с Колумбией на саммите АСЕАН

Президент Джо Байден во время международного саммита АСЕАН в Камбодже назвал эту страну Колумбией.

Он поблагодарил «премьер-министра Колумбии» за его лидерство в рамках председательства в АСЕАН.

Президент СШАимел в виду премьер-министра Камбоджи Хун Сена, который в настоящее время возглавляет региональный блок из 10 стран.

Байден, которому на днях исполнится 80 лет, допустил аналогичную оплошность во время недавнего разговора с журналистами в Белом доме.