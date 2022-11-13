Джо Байден перепутал Камбоджу с Колумбией на саммите АСЕАН
2022-11-13 02:01
Президент Джо Байден во время международного саммита АСЕАН в Камбодже назвал эту страну Колумбией.
Он поблагодарил «премьер-министра Колумбии» за его лидерство в рамках председательства в АСЕАН.
Президент СШАимел в виду премьер-министра Камбоджи Хун Сена, который в настоящее время возглавляет региональный блок из 10 стран.
Байден, которому на днях исполнится 80 лет, допустил аналогичную оплошность во время недавнего разговора с журналистами в Белом доме.
Опубликовано: Светлана Репина
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