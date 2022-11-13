ВГА Херсонской области опровергло перенос столицы региона в Геническ

Администрация Херсонской области утверждает, что столица региона не переносилась в другое место.

13 ноября пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области сообщает, что информация о переносе столицы региона в город ВГА Геническ не соответствует действительности. По данным ВГА Херсонщины, сейчас в Геническе находится ряд правительственных ведомств области, однако город является лишь одним из районных центров.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу поручил вывести российские войска из Херсона на левобережье Днепра, после чего город заняли вооружённые силы Украины.