Агентство РИА Новости утверждает, что украинские учёные испытывали назальные обезболивающие с содержанием наркотических веществ.

Информатор российской интернет-газеты РИА Новости утверждает, что российские войска, которые заняли город Рубежное в Луганской Народной республике, обнаружили украинские биолаборатории, оставленные солдатами ВСУ при отступлении. Известно, что на данных объектах проводились испытания новых наркосодержащих анальгетиков образца НАТО назального действия.

По данным РИА Новости, Киев использовал разработанные наркотические препараты для обеспечения украинских военных, также поставляя их войскам Североатлантического альянса.