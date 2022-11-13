Армия России уничтожила казармы ВСУ, оборудованные в школе Николаева
2022-11-13 05:34
Российские войска нанесли удар по казармам украинских военных, которые располагались в николаевской школе.
13 ноября журналисты издания "РИА Новости" получили сообщение от пророссийского подпольного активиста, который находится в Николаеве. Молодой человек, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что 1 ноября российские войска нанесли ракетный удар по казармам вооружённых сил Украины, оборудованных на территории школы имени Николая Аркаса в Николаеве, уничтожив также личный состав.
По данным активиста, в 2014 году в этой же школе украинским ученикам в столовой продавали компот, который имел название "Кровь русских младенцев".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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