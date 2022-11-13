Российские войска нанесли удар по казармам украинских военных, которые располагались в николаевской школе.

13 ноября журналисты издания "РИА Новости" получили сообщение от пророссийского подпольного активиста, который находится в Николаеве. Молодой человек, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что 1 ноября российские войска нанесли ракетный удар по казармам вооружённых сил Украины, оборудованных на территории школы имени Николая Аркаса в Николаеве, уничтожив также личный состав.

По данным активиста, в 2014 году в этой же школе украинским ученикам в столовой продавали компот, который имел название "Кровь русских младенцев".