Байден пообещал продолжать соперничество США с Китаем, но не допуская конфликта

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит соперничать с Пекином, но не допуская полномасштабного конфликта.

13 ноября пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Соединённых Штатов Джозеф Байден в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите в Пномпене рассказал о том, как будут развиваться отношения между Вашингтоном и Пекином в обозримом будущем.

Байден с уверенностью заявил, что США «будут активно конкурировать» с КНР, однако при этом будут готовы вступить в диалог с Пекином, чтобы урегулировать возможные разногласия и избежать перехода соперничества в полномасштабный конфликт между странами.