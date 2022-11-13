Байден пообещал продолжать соперничество США с Китаем, но не допуская конфликта
2022-11-13 13:05
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит соперничать с Пекином, но не допуская полномасштабного конфликта.
13 ноября пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Соединённых Штатов Джозеф Байден в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите в Пномпене рассказал о том, как будут развиваться отношения между Вашингтоном и Пекином в обозримом будущем.
Байден с уверенностью заявил, что США «будут активно конкурировать» с КНР, однако при этом будут готовы вступить в диалог с Пекином, чтобы урегулировать возможные разногласия и избежать перехода соперничества в полномасштабный конфликт между странами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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