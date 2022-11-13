МО РФ: российские военные уничтожили арсенал со средствами поражения ВВС Украины

APS
2022-11-13 14:36

МО РФ: российские военные уничтожили арсенал со средствами поражения Воздушных сил Украины в Черкасской области.

<13 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили арсенал со средствами поражения Воздушных сил Украины в населенном пункте Дубиевка Черкасской области.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинских войск в Николаеве.

Опубликовано: Елена Калиновская