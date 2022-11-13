МО РФ: российские военные уничтожили арсенал со средствами поражения ВВС Украины
2022-11-13 14:36
МО РФ: российские военные уничтожили арсенал со средствами поражения Воздушных сил Украины в Черкасской области.
<13 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили арсенал со средствами поражения Воздушных сил Украины в населенном пункте Дубиевка Черкасской области.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинских войск в Николаеве.
Опубликовано: Елена Калиновская
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
NYT: зимой приостановка боевых действий на Украине может продлиться полгода
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
Первую партию удобрений РФ из портов ЕС доставят в Малави в декабре
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью