Daily Mail: младшая дочь Трампа Тиффани вышла замуж за миллиардера

29-летняя Тиффани Трамп вышла замуж за 25-летнего ливанского миллиардера Майкла Булоса во Флориде.

Британская газета-таблоид Daily Mail сообщила, что вчера, 12 ноября 2022 года, 29-летняя дочь бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани сыграла свадьбу с 25-летним ливанским миллиардером Майклом Булосом в своём семейном поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

К алтарю Тиффани Трамп, которая была одета в переливающемся платье с длинными рукавами Elie Saab, проводил отец, одетый, как и все гости мужского пола, в чёрный смокинг с розовым цветком на лацкане и галстук-бабочку.

После обмена клятвами пара, которая познакомилась в 2018 году во время отдыха на греческом острове Миконос, присоединилась к гостям, чтобы выпить шампанского у бассейна, прежде чем отправиться в бальный зал поместья Мар-а-Лаго на главный прием.