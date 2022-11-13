Daily Mail: младшая дочь Трампа Тиффани вышла замуж за миллиардера
29-летняя Тиффани Трамп вышла замуж за 25-летнего ливанского миллиардера Майкла Булоса во Флориде.
Британская газета-таблоид Daily Mail сообщила, что вчера, 12 ноября 2022 года, 29-летняя дочь бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани сыграла свадьбу с 25-летним ливанским миллиардером Майклом Булосом в своём семейном поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
К алтарю Тиффани Трамп, которая была одета в переливающемся платье с длинными рукавами Elie Saab, проводил отец, одетый, как и все гости мужского пола, в чёрный смокинг с розовым цветком на лацкане и галстук-бабочку.
После обмена клятвами пара, которая познакомилась в 2018 году во время отдыха на греческом острове Миконос, присоединилась к гостям, чтобы выпить шампанского у бассейна, прежде чем отправиться в бальный зал поместья Мар-а-Лаго на главный прием.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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