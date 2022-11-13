Российские военные не дали украинским диверсантам высадиться на Кинбурнскую косу
2022-11-13 22:54
В российских силовых структурах сообщают об уничтожении 20 украинских диверсантов, которые пытались высадиться на Кинбурнскую косу.
Это произошло в районе села Покровское. Диверсанты представляли 73-й морской центр спецопераций ВСУ.
Сообщается также, что украинские огневые средства поддержки в Ивановке и Куцурубе Николаевской области были подавлены.
На данный момент Кинбурнская коса остается под контролем российских Вооруженных сил.
Опубликовано: Светлана Репина
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