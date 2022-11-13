Российские военные не дали украинским диверсантам высадиться на Кинбурнскую косу

APS
2022-11-13 22:54

В российских силовых структурах сообщают об уничтожении 20 украинских диверсантов, которые пытались высадиться на Кинбурнскую косу.

Это произошло в районе села Покровское. Диверсанты представляли 73-й морской центр спецопераций ВСУ.

Сообщается также, что украинские огневые средства поддержки в Ивановке и Куцурубе Николаевской области были подавлены.

На данный момент Кинбурнская коса остается под контролем российских Вооруженных сил.

Опубликовано: Светлана Репина